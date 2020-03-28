Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Osmaniye'de, yol kenarında bulunan 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvanı Konya'nın Ereğli ilçesinden çaldığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Osmaniye'de, yol kenarında bulunan 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvanı Konya'nın Ereğli ilçesinden çaldığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçe köyü güzergahında yol kenarında hayvan ölüleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ile bölgeye yönlendirilen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan buldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen kamyon ile onu takip eden bir otomobili Cevdetiye beldesi yakınlarında durdurdu.

Araçlardaki daha önce benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.K, İ.P, A.B, İ.H.T, F.K, A.B. ve A.G. gözaltına alındı.

Hayvanların, kamyonda havasız kalarak telef olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

"Hayvanlarım gebeydi"

Osmaniye'ye gelen hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının 11 kilometre yaya götürüldükten sonra bir kamyona konulduğunun kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi.

Şüphelilerin Osmaniye'de yakalandığını öğrenince kente geldiğini aktaran Erdoğan, "Hayvanlarımızın canlı bulunduğunu sanıyordum. Fakat araçta sıkışıp havasız kalarak telef olduğunu öğrenince üzüldüm. Bunların hepsi gebeydi. Karınlarında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Osmaniye, Bahçe, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:46 Kaynak: AA

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