Konya'dan çölyak hastası depremzedelere glutensiz ekmek gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'dan çölyak hastası depremzedelere glutensiz ekmek gönderildi - Son Dakika

Konya'dan çölyak hastası depremzedelere glutensiz ekmek gönderildi

6 saat önce

Karatay Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayan çölyak hastası vatandaşlar için glütensiz ekmek gönderdi.

Konya'dan çölyak hastası depremzedelere glutensiz ekmek gönderildi, System.String[]

Karatay Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası bölgede yaşayan çölyak hastası vatandaşlar için glütensiz ekmek gönderdi.

Karatay Belediyesi'nin ürettiği glütensiz ekmekler, bölgedeki çölyak dernekleriyle iletişime geçildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için bölgeye gönderildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Elazığ'da meydana gelen depremde ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı vatandaşlara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Kılca, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye olarak depremle sarsıldık. Karatay Belediyesi olarak biz de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak neler yapabileceğimize dair tüm kurum ve kuruluşlarımızla her an iletişim halindeyiz. Onun haricinde deprem bölgesindeki çölyak dernekleriyle görüştük ve çölyak hastalarımızın uygun gıdaya erişmekte güçlük çektiğini öğrendik. Vakit kaybetmeden gerekli çalışmayı başlattık ve glütensiz ekmeklerimizi deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Talep olması halinde desteğimizi sürdüreceğiz. Hastalarımıza şifa olsun inşallah. Gün birlik olma günüdür, Konya ve ülke olarak gözümüz kulağımız Elazığ ve Malatya bölgesinden gelecek güzel haberlerde. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun."

Karatay, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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