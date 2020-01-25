Konya'dan depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya yardım gönderildi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye 12 kişilik uzman arama kurtarma ekibi ile su gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediye'sinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşadıklarını ve Konya olarak ihtiyaçların karşılanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Altay açıklamasının devamında şunlara verdi:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindedir. Türkiye yurt içi ve dışında acil yardım konusunda tecrübeli bir yapıdadır. Bize düşen devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmaktır. Konya'mız da bu konuda tecrübelidir. Olay anından itibaren çok sayıda destek mesajı aldım. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah her bir kardeşimizden ayrı ayrı razı olsun."