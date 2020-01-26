Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi

6 saat önce

Konya'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi, System.String[]

Konya'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği tarafından depremin ardından başlatılan kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yardımseverlerden toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı ve gıda malzemeleri kolilere yerleştirilerek, tırla bölgeye gönderildi.

Dernek Başkanı Osman Demirci, yardım malzemelerinin 12 saatlik çalışmanın ardından toplandığını söyledi.

Emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür eden Demirci, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, Elazığ ile çevresindeki kardeşlerimizin yarasına merhem olmak için adeta yarıştı. Bir hayırsever şoför kardeşimiz de yardımları kendi tırıyla bölgeye götürebileceğini ve herhangi ücret almayacağını ifade etti. Sevinçler paylaştıkça çoğalır, hüzünler paylaştıkça azalır düşüncesiyle bu yardımları bölgeye ulaştırıyoruz. Depremde yaralananlara acil şifa, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Malatya, Elazığ, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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