Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi

6 saat önce

Konya'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Konya'dan depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri gönderildi, System.String[]

Konya'da, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı'nın, "Gün birlik olma günüdür" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına, ilçe teşkilatları da destek verdi.

AFAD yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ısıtıcı, battaniye, kuru gıda, çocuk bezi ve çocuk giysisinden oluşan yardımlar bölgeye gönderildi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, yardımların toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Karaarslan, şunları kaydetti:

"Yaşanan deprem hepimizi derinden üzmüştür. Devletimiz depremin yaşandığı ilk saatler itibariyle bölge insanının yanında yer alarak, ilgili bakanlıklar ve kurumlar düzeyinde çalışmalarına başlamıştır. Ancak sadece devletimiz değil, tüm Türkiye bölge için seferber olmuş, hızlı bir şekilde ülkemizin dört bir yanından yardımlar gönderilmeye başlanmıştır. MHP olarak, milletimizin acısını paylaşma ve yaralarını sarma amacıyla liderimiz sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla bölgeye heyet gönderilmiş ve bölge insanının yanında olunmuştur. Biz de MHP Konya İl Başkanlığı olarak, depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarma amacıyla yardım kampanyası düzenledik. İlçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, üyelerimiz, ülkücü kuruluşlarımız kampanyaya önemli bir destek verdi. Toplanan yardımlar hızlı bir şekilde bölgeye gönderildi."

Malatya, Elazığ, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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