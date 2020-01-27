Konya'dan depremzedelere 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'dan depremzedelere 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Konya'dan depremzedelere 7 tır yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya gönderilen 7 yardım tırı bölgeye ulaştı.

Konya'dan depremzedelere 7 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından depremin yaşandığı Elazığ ve Malatya'ya gönderilen 7 yardım tırı bölgeye ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çağrısıyla 81 ilde harekete geçen odalar ve borsalara KTO da hazırladığı yardım tırlarıyla destek verdi.

KTO'nun ilgili kurumların talebi doğrultusunda hazırladığı elektrikli ısıtıcı, katalitik soba, battaniye, yastık-yorgan, çocuk bezi ve çeşitli bakliyat gibi temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım tırları, Malatya ve Elazığ AFAD koordinasyon merkezlerine ulaştırıldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, yaşanan deprem felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralananlara acil şifa dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Elazığ'da ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olmak amacıyla hızla harekete geçtik. Kampanya ile ilgili ilk duyurumuzun ardından üyelerimizden gelen yardımlar hızla toplanmaya başladı. Bölgenin ihtiyaçlarına göre hazırlanan malzemelerden oluşan 7 tır, Elazığ ve Malatya'da AFAD koordinasyon merkezine ulaştırıldı. KTO olarak 20 bin üyemizle depremzede kardeşlerimizin yaşadığı felaketin acısını paylaşarak azaltmak için yanlarında olmaya çalıştık. Destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Milletimize geçmiş olsun, Allah bir daha böyle acı yaşatmasın."

Malatya, Elazığ, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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