Üye Girişi
Konya'dan dünyaya ihracat atağı - Son Dakika

Konya'dan dünyaya ihracat atağı

29.06.2021 11:36
Konya'dan dünyaya ihracat atağı, System.String[]

Konya'nın, 5 ayda 182 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şehrin özellikle Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çekti.

Konya'nın, 5 ayda 182 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, şehrin özellikle Orta Doğu, Avrupa ve ABD'ye son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çekti. KOBİ İhracat Seferberliği eğitiminde konuşan Gülle, "Geçtiğimiz yıl, 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Konyalı firmalarımız, bu yılın ilk 5 ayında 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracata imza attı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 'KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları' devam ediyor. Program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ihracata özendiriliyor. Eğitimlerin sonuncusu, Konya'ya yönelik online gerçekleştirildi.

Katılımcılar; nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgilendirildi. Etkinliğin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Programda konuşan Gülle, kentten geçtiğimiz yıl 182 ülke ve bölgeye ihracat yapıldığını vurguladı.

"AMACIMIZ, İHRACATI TABANA YAYMAK"

Hedeflerine ancak ihracatı tabana yayarak ulaşılabileceğine ve bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Gülle, "KOBİ İhracat Seferberliği eğitimleriyle Anadolu'nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk eğitim programımızın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ve bu süreçte ihracat ailesine 35 bin 677 firma katıldı. Son iki yılda, 13'ü ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmak üzere, 14 KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenledik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programlarımızı, 3 hedef kitleye yönelik olarak tasarladık. İlki; halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri… İkincisi; sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar, üçüncüsü de genç girişimciler… İhracatın saha neferleri olarak ülkemiz ihracatçılarının ve girişimcilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. İhracatla yükselen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler arasında en yoğun katılım talebini Konya'dan almamız da bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi.

"KONYA, EN ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN 11'İNCİ ŞEHİR"

Konya'nın geçtiğimiz yıl en çok ihracat gerçekleştiren 11'inci kent olduğunu aktaran İsmail Gülle "Konya'nın özellikle Orta Doğu'ya, Avrupa'ya ve ABD'ye, son yıllarda oldukça başarılı bir ihracat performansı sergilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tam 182 ülke ve bölgeye yüz-de 8,3 artışla 2,2 milyar dolarlık ihracat yapan Konyalı firmalarımız; Irak'a 241 milyon dolar, ABD'ye 189 milyon dolar, Almanya'ya 148 milyon dolarlık ürün sattı. Bu firmalarımız, 2020 yılında ihracatını, pandemiye rağmen bir önceki yıla göre; ABD'ye 109 milyon dolar, Rusya'ya 26 milyon dolar, İsrail'e 14 milyon dolar, Sudan ve Azerbaycan'a ise 11 milyon dolar artırdı" ifadelerini kullandı.

"BU YIL DA YÜZDE 50 ARTIŞLA 1,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT BAŞARISI"

Konya'nın 2020'de en çok ihracat gerçekleştirdiği ürünler ve sektörlerle ilgili bilgiler de veren Gülle, şöyle devam etti:

Bu ürünler; yivsiz av tüfekleri, montaj sanayii parçaları, gofret, değirmencilikte kullanılan eşyalar ve fren ve balatalar oldu. İlimiz, 2020 yılında en çok ihracatı, 509 milyon dolarla Makine ve Aksamları sektöründe yaparken Otomotiv Endüstrisi 421 milyon dolarla ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 269 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 55 düzeyinde gerçek-leşti. Diğer tarım sektörlerinde de ilimizin büyük potansiyel taşıdığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde tarım ve gıdada firmalarımızın ihracat tutarlarını hızla artıracağına inanıyoruz. Bu yıl da Konyalı firmalarımız ilk beş ayda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı."


Konya'dan dünyaya ihracat atağı
Konya'dan dünyaya ihracat atağı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Orta Doğu, İhracat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Konya'dan dünyaya ihracat atağı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi 12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu 12:11 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı 11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor 11:11 Market dönüşü eşini evde ölü buldu! 21 yıllık trafik polisinin ölüm nedeni bilinmiyor Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı 10:54 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı 10:48 Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek 10:06 Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor 09:56 Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor

Son Dakika Haberleri
12:21 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu
12:18 Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi
12:10 John McAfee'nin ön otopsi raporu çıktı! Teknoloji dünyası milyarderi, cezaevinde ölü bulunmuştu
12:06 Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı
11:59 Şikayetçi olunan üvey baba annesini öldürüp ona işkence yaptı! Acılı evlat korkunç geceyi anlattı
11:19 Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı
10:54 Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır
10:53 Galatasaray, tişörtüyle gündem olan Taylan Antalyalı'ya sahip çıktı
10:42 Altının gram fiyatı 498 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Dolar güne yükselişle başladı, 8,73'ten işlem görüyor
23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu         
12:22
Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı Çekmeköy'deki cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı         
12:17
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı Türk SİHA'larına talep bitmiyor! Arnavutluk 8 milyon 200 bin euro bütçe ayırdı         
11:20
Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek Korkutan deprem uyarısı 7 il için yapıldı: 28 milyon kişi etkilenecek         
11:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır         
10:54
Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih Başvuru sayısı 2 milyon 248 bini geçti! SGK prim yapılandırmasında 31 Ağustos son tarih         
10:35
UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı UEFA'nın kararıyla İstanbul yerine Porto'ya giden İngiliz taraftarlar delta varyantını tüm ülkeye yaydı         
10:00
Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı Hırsızlık yaptığı fark edilince sokak ortasında soyunmaya kalkıştı         
09:14
90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı 90'lı yılların parlayan yıldızı Kader'in son halini görenler tanıyamadı         
23:04
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı Eski koca dehşetinin görgü tanığı konuştu: Bizi görünce bıçaklamayı bıraktı         
17:59
Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Üvey annesini öldürmek için 1 yıldır plan yapıyormuş! 13 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
17:53
2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı 2 kızını aynı gün toprağa verdi! Acılı babanın zor anları yürek parçaladı         
16:17
Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 12:56:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'dan dünyaya ihracat atağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement