Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

10.08.2022 17:53
Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi

Konya'dan duruşmaya katılmak için aracıyla Bursa'ya giden daha sonra tekrar dava için Konya'ya dönüşe geçen avukata hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesildi.

Konya'dan duruşmaya katılmak için aracıyla Bursa'ya giden daha sonra tekrar dava için Konya'ya dönüşe geçen avukata hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesildi. Cezaya itiraz eden avukat Adem Akyürek, "Avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmalarına yetişmesi gerektiğini, duruşma hazırlıklarını yapması gerektiğini söyleyerek tarafıma düzenlenen para cezası tutanağını kaldırdı" dedi.

4 Kasım 2021'de duruşmaya katılmak için Bursa Adliyesi'ne giden ve duruşma sonrası Konya'daki davalara yetişmek için yola çıkan avukat Adem Akyürek'e, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında 90 kilometre hız sınırı olan yolda 108 kilometre ile hız sınırı ihlali yapıldığına dair ceza tutanağı gönderildi. Akyürek, bu karara Çay İlçe Sulh Hakimliğine itirazda bulundu ve ceza iptal edildi. Karar ise bölünmüş yollarda hız ihlaline ilişkin ilk olarak hukuk kayıtlarına geçti.

"Bölünmüş yollarda hız ihlaline ilişkin karar ilk olarak hukuk kayıtlarına geçti"

Bursa'daki davaya katılmasının ardından Konya'daki davaya yetişmek için aynı gün dönüş yaptığını anlatan avukat Adem Akyürek, "Trafik hız limitinden dolayı 4 Kasım 2021 tarihinde Bursa ilinde Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmamı aldıktan sonra ertesi günkü duruşmalarıma yetişmek amacıyla kendi şahsi aracımla yola çıktım. Afyonkarahisar'dan Konya'ya doğru geldiğim esnada 108 kilometre hızla giderken tarafıma bir para cezası tutanağı düzenlendi. Bu tutanağa karşılık Çay Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundum. İtirazının gerekçesi olarak duruşmanın Bursa'daki duruşmanın saatinde alınmadığını, rötarlı alındığını dolayısıyla Bursa'dan geç saatte çıktığımı, ertesi günkü duruşmalarıma yetişebilmem için hız yapmış olabileceğimi, kamu görevi yaptığımı gerekçe göstererek tarafıma ceza tutarına itirazda bulundum. Sulh Ceza Hakimliği gerekçelerimi geçerli kabul etti. Avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmalarına yetişmesi gerektiğini, duruşma hazırlıklarını yapması gerektiğini söyleyerek tarafıma düzenlenen para cezası tutanağını kaldırdı. Bu karar ilk olan bir karardır. Emsal teşkil edebilecek bir karardır. Daha önce bu konuyla ilgili hız tespitleriyle emniyet şeridinin ihlali noktasında verilen iptal kararları var ama bölünmüş yollarda ihlaline ilişkin karar ilk olarak hukuk kayıtlarına geçti" dedi.

"Özel gerekçeleri değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır"

Bütün kamu görevlilerini emsal teşkil edebilecek bir karar olduğunu anlatan Avukat Akyürek, "Kendi özelinde kendi özel bahaneleri, özel gerekçeleri değerlendirilerek verilmesi gereken bir karardır. Bizim gerekçemiz kamu görevi yapmamız, duruşmalara yetişmemiz gerektiği, duruşmalar, hazırlıklarını yapmamız gerektiği. Çünkü, mahkemeler beklemez, hakim beklemez, adalet beklemez ama diğer taraftan da bizim duruşmalara yetişmemiz, duruşmaların hazırlıklarını yapmamız gerekmekte. Buna istinaden de aşırı olmamak kaydıyla hız yaptığımız tespit edildi. Bu şekilde hukuk aleminde yerini buldu" ifadelerinin kullandı. - KONYA

YORUMLAR
500
5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları Bursa'da gece kulübünde kavga : 1 ölü Bursa'da gece kulübünde kavga : 1 ölü
Kaynak: İHA

Konya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dava için yola çıkan avukatın kamu görevi yaptığı gerekçesiyle itiraz ettiği hız cezası iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement