Son Dakika Haberleri: Konya'dan Düzce'ye destek
Son Dakika Güncel Haber

Konya'dan Düzce'ye destek

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler, sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle zor günler geçiren Düzce'deki çalışmalara destek olmak üzere bölgeye araç ve ekipman desteği gönderdi.

Konya'dan Düzce'ye destek, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçeler, sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle zor günler geçiren Düzce'deki çalışmalara destek olmak üzere bölgeye araç ve ekipman desteği gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile merkez Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri sel felaketi ve toprak kaymasının yaşandığı Düzce'ye çeşitli iş makinelerinden oluşan destek ekip gönderdi. Yoğun yağış nedeniyle su baskınlarının ve toprak kaymasının meydana geldiği Düzce'de yaraları sarmak için yola çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerinin ekipleri, bölgede ihtiyaç duyulan içme suyu tankeri, vidanjör, süpürgeli araç ve kamyonlarla çalışmalara destek olacak. - KONYA
Selçuklu, Düzce, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü Uzmanlar uyardı: Metro ve Marmaray'da maske takın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'dan Düzce'ye destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]