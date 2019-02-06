Konya'dan Fransa'ya Başarı Öyküsü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koruma altında yetiştirdiğimiz Merve Başoğlu kızımız ile bir kez daha gurur duydum" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Koruma altında yetiştirdiğimiz Merve Başoğlu kızımız ile bir kez daha gurur duydum" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Fransa'nın Nice kentinde yapılan 9. Uluslararası Flüt Yarışmasın'nda ikinci olan ve devlet koruması altında yetişen Merve Başoğlu'nu tebrik etti. Merve Başoğlu'nun başarısı ile bir kez daha gurur duyduklarını anlatan Bakan Selçuk, "Merve'yi canı gönülden tebrik ediyorum. Merve, uluslararası müzik yarışmalarında, yan flüt alanında aldığı derecelerine bir yenisini daha ekledi.' dedi. Bakanlığın ve TOBB'un sağladığı burs ile Başoğlu'nun eğitimine 2017 yılından bu yana Fransa'da devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, Merve'nin koruma altındaki çocuklar için örnek bir isim olduğunu da belirtti. Selçuk; 'Kızımıza verdiği destek ve inanç için Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Merve'nin bu başarısında Hanımefendinin etkisi çok büyük" diye konuştu.



"Emine Erdoğan sayesinde hayallerim gerçek oluyor"



Aldığı her derecenin müzik yolculuğunda kendisini motive ettiğini söyleyen Merve Başoğlu ise, kendisini bu yolculuğunda destekleyenlere teşekkürlerini iletti. Başoğlu, yarışma sonrası şunları söyledi:



"Yan flütü ilk kez İlkokul öğretmenim çalarken görmüştüm. Görünüşü, duruşu o kadar güzeldi ki çalmayı çok istedim. Sevgi Evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için bana özel oda verildi ki bunu hiç unutamam. Biz dokuz kardeşiz, bu imkanı sağlamamız mümkün değildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde burslu okurken, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye ederek çalışmalarıma büyük destek oldu. Yeni flütüm sayesinde müzik hocam Cem Önertürk ile yürüttüğümüz çalışmalarıma daha iyi motive oldum. Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Bütün bu süreçte beni destekleyip yüreklendiren Bakanlığımıza ve eğitimime katkı sağlayan TOBB'a çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim."



Konya'dan Fransa'ya bir başarı öyküsü



Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'ni 2010'da kazanarak müzik eğitimine başlayan Başoğlu, öğretmenlerinin teşvikiyle yan flüt çalmaya başladı. Liseyi birincilikle bitiren Başoğlu, 2014'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini tam burslu olarak kazandı. Müzik alanında birçok başarıya imza atan genç müzisyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başarısı için hediye ettiği yan flütle çalışmalarına dört elle sarıldı. Başoğlu, ' Travers La Flüte' derneğinin düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı yarışmada, Berlin'de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile birlikte Joseph Haydn'ın flüt için bestelediği Echo ve Jindrich Feld'in iki flüt için bestelediği "duo concertant" isimli eserlerini icra etti. Fluttissimo Nice Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada düet performansları büyük beğeni toplayan Başoğlu ve İşdar ikinciliğe layık görüldü. Merve Başoğlu geçtiğimiz yıl da solo performansla katıldığı aynı yarışmada birinci oldu. Yarışmanın jürisinde Fransa 'dan Maxence Larrieu, Frankfurt'tan Sarah Louvion, İsviçre'den Felix Renggli, Türkiye'den Didem Karakaya ve Sezin Alıcı ile Fransa'dan Michel Quagliozz yer aldı.



Korunma altındaki kardeşleri de müzisyen



Kendisinden küçük kardeşleri de Bakanlık kuruluşlarında korunma ve bakım altında yetişen Başoğlu'nun, Necmettin Erdoğan Üniversitesi'nde okuyan kardeşi Muhammet Başoğlu piyano ve viyola çalıyor. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okuyan kardeşi Büşra Başoğlu de kontrbas eğitimi alıyor ve o da uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. - ANKARA

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