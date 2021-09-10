Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı - Son Dakika

Konya'dan gönderilen Berat Söğüt'te teslim alındı

Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keykubat'ın beylik alameti olarak Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyliği Beratı göndermesinin yıl dönümünde Konya'dan gönderilen temsili berat, Söğüt'e ulaştı.

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