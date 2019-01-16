Son Dakika Haberleri: Konya'dan Hadim'e Gönül Köprüsü

Konya'dan Hadim'e Gönül Köprüsü

44 dakika önce

Konya'daki iki ilkokulun öğrencileri, Hadim ilçesindeki ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven gönderdi.

Konya'dan Hadim'e Gönül Köprüsü, System.String[]
Konya'daki iki ilkokulun öğrencileri, Hadim ilçesindeki ilkokul öğrencilerine atkı, bere ve eldiven gönderdi.

Meram 15 Temmuz Milli Birlik ilkokulu ile Meram Lalebahçe Mehmet Fevzi ve Atiye Atçeken ilkokulu öğrencileri tarafından başlatılan, "Kardeşim Üşümesin" projesi ile Hadim Merkez ilkokulu ve Aşağı Hadim Ahmet Yavuz ilkokulu öğrencilerine atkı, bere ve eldiven gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, "Çocuklarımızda yardımlaşma duygusunu aşılamak ve yaşantı haline getirmek için yapılan çok önemli bir proje, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.


Proje koordinatörlerinden 15 Temmuz Milli Birlik ilkokulunun müdürü Fatih Bayram da, bu tür kardeşlik projelerini önemsediklerini ifade ederek, "Bu proje okulda öğrenilen teorik bilgilerin uygulamasıdır. Yaptığımız bu çalışmaların günlük hayatta olumlu davranış haline dönüşeceğini ümit ediyoruz. Hediyelerimizi teslim etmek için gelen öğretmenlerimiz Derya Bayram, Asuman Düzgün, Fazıl Argın ve ev sahipliği yapan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Korkmaz bey ile tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:39 Kaynak: AA

Konya, Hadim, Eğitim
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