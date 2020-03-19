Konya'dan İdlib'e 5 tır gıda yardımı gönderildi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya İl Müftülüğü iş birliğiyle "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasında, İdlib'e ulaştırılmak için hazırlanan 5 tır gıda yardımı, savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, yapılan yardımlarla ilgili uğurlama öncesi açıklamada bulunarak, İslam coğrafyasının çok zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Türkiye'ye komşu olan ve Suriye'nin İdlib bölgesinde zor durumda bulunan savaş mağdurları için toplanan yardımlar hakkında bilgi veren Poçanoğlu, "Türkiye Diyanet Vakfı Konya ve 31 ilçe şube başkanlığımız ile özellikle metropol ilçe müftülüklerimizin gayretleri neticesinde aldığımız 5 tır gıda yardımını inşallah bugün gönderiyoruz." dedi.

Kampanya kapsamında yardımların, Selçuklu, Meram ve Karatay ilçeleri başta olmak üzere il genelinde bulunan camilerde de toplandığını aktaran Poçanoğlu, şunları kaydetti:

"Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerimiz başta olmak üzere ilimiz genelinde bulunan tüm camilerimizde 'Yolun İyilik Olsun' kampanyası kapsamında Elazığ, Malatya ve Van depremlerinde mağdur olan vatandaşlarımız ile sınır komşumuz Suriye İdlib'de bulunan mazlumlara yardımlar gönderdik. Bugün İdlib'e ulaştırılmak için hazırlanan 5 tır gıda yardımı daha gönderiyoruz. Öncüpınar Sınır Kapısı'na 3 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'na ise 2 tır olmak üzere toplam 5 tırdan oluşan 5 bin gıda yardımı kolisi gönderiyoruz. Gıda kolilerinin içerisinde pirinç, bulgur, ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, makarna, toz şeker ve tuz gibi malzemeler var. 2017 yılı Ramazan ayında başlayan yardım kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 80 tır yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine gönderildi."

Poçanoğlu, kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverlerin Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi, müftülükler ve camilerde asılı olan banka hesap numaraları ile yardımlarını ulaştırabileceklerini hatırlattı.

Yardım kampanyasına destek veren ve ulaştırılmasında emek harcayan herkese teşekkür eden Poçanoğlu, "Özellikle şunu söylemek isterim ki sadaka vermek Peygamber efendimizin beyan ettiği gibi 'Asla malı eksiltmez.' Sadaka ömrü uzatır, aksine malı çoğaltır ve belaları savar. Hz. Muhammed, 'Yarım hurma bile de olsa ateşten korununuz' diyerek bizi sadaka vermeye, hayır hasenatta bulunmaya teşvik etmiştir." diye konuştu.