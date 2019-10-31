Konya'dan İdliblilere yardım
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Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde İdlibliler için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:30 Kaynak: AA
Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde İdlibliler için toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, dualarla uğurlandı.
Güneysınır ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle toplanan ve içinde un, gıda ile konfeksiyon malzemelerinin yer aldığı yardım tırı, Suriye'nin İdlib kentinde dağıtılmak üzere yola çıktı.
İHH Reyhanlı Lojistik Merkezine gönderilen yardım malzemelerinin, İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine İHH ekiplerince dağıtılacağı bildirildi.
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