Konya'dan İdliblilere yardım - Son Dakika
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Konya'dan İdliblilere yardım

6 saat önce

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nin hayırseverlerin destekleriyle temin ettiği 4 yardım tırı, İdlib'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Konya'dan İdliblilere yardım, System.String[]

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği'nin hayırseverlerin destekleriyle temin ettiği 4 yardım tırı, İdlib'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Konya İHH İnsani Yardım Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan tırlarda 15 ton lahana, 10 ton havuç, 14 bin 750 kumanya, 25 ton un, bin 590 battaniye, 500 yastık, 300 de yorgan yer alıyor.

Tırlar, Suriye'nin İdlib kırsalındaki çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren savaş mağdurlarına ulaştırılmak için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki İnsani Yardım Vakfı Lojistik Merkezine gönderildiği belirtildi.

Konya, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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