Üye Girişi
Konya'dan ihraç edilen tüfekler, kadın çalışanlarca test ediliyor - Son Dakika

Konya'dan ihraç edilen tüfekler, kadın çalışanlarca test ediliyor

15.01.2022 11:40
Konya'dan ihraç edilen tüfekler, kadın çalışanlarca test ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sadece kadınların mesai yaptığı kalite kontrol atölyesinde, farklı imalathanelerde üretilen av tüfekleri testlerin ardından ABD'ye ihraç ediliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sadece kadınların mesai yaptığı kalite kontrol atölyesinde, farklı imalathanelerde üretilen av tüfekleri testlerin ardından ABD'ye ihraç ediliyor.

Beyşehir ilçesinde yaşayan ve ev hanımıyken iş hayatına atılan 7 kadın, firmanın İstanbul ve Huğlu'daki silah imalathanelerinde üretilen av tüfeklerinin ihracından önceki kalite kontrolünü yapıyor.

Firmanın Beyşehir Şube Müdürü Necmettin Tural, AA muhabirine, atölyede çalışan kadınlar tarafından tüfeklerin montajının, boş deneme atışlarının (tetik düşürme) ve son incelemelerinin yapıldığını söyledi.

Atölyede çalışan kadın sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Tural, "Atölyemizde çalışan 7 kadın daha önce silah sektöründe hiç çalışmamışlar; büyük bölümü ev hanımı ve av tüfeğini hiç ellerine almamışlar. İşe başlamaları ile silahlar hakkında daha detaylı bilgileri olsun, test atışında ve kalite kontrolde bir sorun olursa müdahale edebilsinler diye gerekli eğitimleri verdik, av tüfeklerinin montajını öğrettik. Dört günde verdiğimiz eğitimlerle bu seviyeye geldiler. Artık, yarı otomatik, pompalı taktik, şarjörlü taktik av tüfekleri, bunların hepsini söküp, montajını yapabiliyorlar." diye konuştu.

Silahların 90, 110 ve 120 parçadan oluşan çeşitlerinin bulunduğunu anlatan Turalı, şöyle devam etti:

"Kadın çalışanlarımız bu sayılardaki parçaların hepsini toparlayıp, hangi parçanın neye yaradığını biliyor. Test aşamasında ise silahlar buraya geliyor, burada atışını yapıyoruz. Daha sonra kalite kontrolünü yapıyoruz. Çiziği, defosu var mı, ölçüleri uygun mu bakıyoruz ve markalamalar sonrasında da paketleme aşamasına geliyoruz. Buradan İstanbul Havalimanı'na gönderiyoruz ve ABD'ye ihracatını gerçekleştiriyoruz."

"Kadınlarla çalışmanın bazı artıları var"

Tural, Amerika'nın Türkiye için av tüfeği ihracatında önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, Türk tüfeklerine son dönemde kalite ve uygun fiyat dolayısıyla taleplerin arttığını belirtti.

Hedeflerinin kalite çıtasını kadınlarla daha yükseğe ulaştırmak olduğunu ifade eden Tural, şöyle konuştu:

"Kadınların bu sektörde yer almasını bölgemiz açısından çok önemsiyoruz. Özellikle Beyşehir'de 60-70 kadar fabrika var silah konusunda. Biz burada böyle bir başlangıcı yapmış olduk, bu işin öncüsü olduk. İnşallah devamı gelir. Kadınlarımızın bu işi fevkalade güzel bir şekilde yaptıklarını görüyoruz. Nasıl geçmişte cephede nene hatunlarla beraber savaştıysak, burada da kadınlarnla silahın en kalitelisini yapmaya devam edeceğiz. Kadınlarla çalışmanın ayrıca bazı artıları var. Mesela işi daha kolay algılayabiliyorlar ve öğrendiklerini unutmuyorlar. Bir de şu var; kadınlara kalitesiz parçayı kesinlikle taktıramıyorsunuz. Kalite ve standart ne ise onu uyguluyorlar, evlerindeki ev işlerine gösterdikleri ilgiyi, ihtimamı iş hayatına da yansıtıyorlar. Bu atölye, iki yıl sonra da fabrikaya dönecek ve tamamen kadınların çalıştığı bir fabrika olacak. En kaliteli silahlar da Beyşehir bölgesinden çıkacak."

Atölye çalışanlarından Ayşegül Çetin, evli ve bir çocuk annesi olduğunu, daha önce silah sektöründe hiç çalışmadığını söyledi.

Çalışma hayatına bu atölyeyle adım attığını anlatan Çetin, "Önce ben de şaşkınlıkla karşıladım ama isteyince yapılamayacak bir iş yok. Eğitimlerimizi aldık ve bu işi yapabiliyoruz. Burada tüfeğin tüm parçalarını birleştirebiliyoruz. En ufak vidasına ve yayına kadar hepsini monte edebiliyoruz. Ayrı ayrı parçaları bir tüfek haline getirebiliyoruz." diye konuştu.

Çalışanlardan Fatma Erkoç da daha önce bir zincir markette çalıştığını ve bu sektörle hiç ilgisi olmadığını aktardı.

Yeni işini çok sevdiğini dile getiren Erkoç, şunları kaydetti:

"Babamın birkaç tane av tüfeği var. Onlara ilgim vardı ama bu kadar ayrıntı olduğunu düşünmüyordum. Burada ilk gördüğümde çok şaşırdım. En ince ayrıntısına kadar baktık, yaptık, öğreniyoruz. İlk başta karışık gelmişti ama bu işi artık biz erkeklerden daha iyi yaparız diye düşünüyoruz. Kadının gücünü milletimize göstermek için de buradayız. Kimse 'Bu işi yapamam, edemem' diye düşünmesin. Kesinlikle kadının başaramayacağı iş yok."

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'dan ihraç edilen tüfekler, kadın çalışanlarca test ediliyor - Son Dakika


Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı Milli Uzay Programı'na bu yıl yalnızca 20 bin TL ödenek ayrıldı         
11:57
Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı         
11:53
Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım         
11:50
Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı Güvenlik görevlisi karısını öldürüp son kurşunu kendine sıktı! Olayın perde arkasından kıskançlık çıktı         
11:18
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü MasterChef'ten komik anlar! Sandalyesi kırılan Somer Sivrioğlu yere düştü         
10:10
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06

Son Dakika Haberleri
11:52 Trabzon'da kazı yapan Türk arkeologları heyecanlandıran olay! Kazmalarına, kafatası olmayan iskelet takıldı
11:51 Dekoltesini montla kapatan Gonca Vuslateri, sahne kıyafetleri hakkında yorumlarda bulunan İzzet Yıldızhan'ı tiye aldı
11:49 Mahir Ünal, muhalefeti eleştirdiği esnada salonda bir ses yükseldi: Vallahi ben açım
11:49 Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz
11:23 Yusuf Yazıcı bombası patladı! Sağlık kontrolünden geçti, işte yeni takımı
11:18 Doğumdan sonra kucağına getirilen bebekteki değişim anneyi harekete geçirdi, hemen hastane yönetimine koştu
11:06 Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi
11:05 Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!
10:49 Denizin toprağını kazan bilim insanları, tesadüfen 60 milyon balığın bulunduğu yuvayı keşfetti
10:48 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın hedefi belli oldu: 1 haftada 9 puan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 12:02:09. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'dan ihraç edilen tüfekler, kadın çalışanlarca test ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement