Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

Konya'dan kısa kısa

23.10.2020 21:09
Konya'dan kısa kısa, System.String[]

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, kentteki tek tırnaklı hayvanlara mikroçip uygulamasıyla kimliklendirme yapıyor.

Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, kentteki tek tırnaklı hayvanlara mikroçip uygulamasıyla kimliklendirme yapıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, yaptığı açıklamada, mikroçip uygulamasıyla Seydişehir'deki tek tırnaklı hayvanların (at, eşek, katır) hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının kontrolü, takip ve istatistik kayıtlarının tutulacağını belirtti.

Hayvanlarına mikroçip taktıran Gülay Bilginer de tek tırnaklı hayvanlara yapılan kimliklendirme çalışmasının başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti.

- Karapınar şoförler odası başkanı Bozu, toprağa verildi

Karapınar'da vefat eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yaşar Bozu, (54) defnedildi.

İlçede büyük üzüntü yaratan vefatın ardından Bozu'nun cenazesi, Apak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Bozu'nun ailesi ve yakınları ile Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seydişehir, Veteriner, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

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