Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, Karapınar ilçesinde kadınlara yönelik seminer verildi.

Karapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli narkorehber İsmail Akbulut tarafından katılımcılara bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi.

Akbulut, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele yanında, annelerden evlatlarının takibini yapmasını, kimlerle, hangi arkadaşlarla, nerede zaman geçirdiğini, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmelerini istedi.

Program, annelerden gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi. Katılımcılara uyuşturucu ile mücadele konusunda broşür dağıtıldı.

Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal muhtarlarla buluştu

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.

İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Tutal, doğru ve kalıcı sonuca ulaşılmanın temel ilkesinin istişare metodu olduğunu söyledi.

Tutal, "Zaman zaman belediye muhtarlar, kaymakamlık tüm kurumlar birlikte istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz. İlçedeki sıkıntıların tespiti ve çözümü noktasında birlikte hareket ederek çözüm üretiyoruz." dedi.

Kaymakam Pişkin de vatandaşların temsilcisi olan onların ihtiyaç ve sıkıntılarının tespiti noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlara teşekkür ettiğini kaydetti.