Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Konya'dan kısa kısa

04.04.2022 15:32
Konya'dan kısa kısa

Ilgın Belediyespor Halk Oyunları Ekibi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Konya İl Müsabakasından 3 kupayla döndü.

Ilgın Belediyespor Halk Oyunları Ekibi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Konya İl Müsabakasından 3 kupayla döndü.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Konya İl Müsabakasında 3 kategoride yarışan Ilgın Belediyespor Halk Oyunları Ekibi katıldığı yarışmalarda iki kategoride birincilik kupası, bir kategoride de ikincilik kupası kazandı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Geleneksel Türk Halkoyunları ile ilgili temel eğitimler, çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç farklı kategoride verildi. Bugün çok şükür bu eğitimler neticesinde alınan sonuç bizleri gururlandırdı. Bizlere bu gururu yaşatan değerli öğrencilerimize ve hocamıza teşekkür ediyorum." dedi.

Meram Geleneksel Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvaları başvuruları başladı

Meram Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 3. Geleneksel Minikler ve Yıldızlar Kort Tenis Turnuvası başvurularının başladığı belirtildi.

Başvuruların 7 Nisan'a kadar devam edeceği kaydedilen açıklamada, fikstürü 9 Nisan'da ilan edilecek turnuvanın müsabakalarının, 11-17 Nisan'da Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Tesisi'nde üç ayrı kategoride gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora özendirmek, onların sporun her dalında ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilmelerinin önünü açabilmek amacıyla başladığımız Minikler ve Yıldızlar Geleneksel Tenis Turnuvaları'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizle yeniden ve bir kez daha bir araya gelecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Hangi derece, kademe ya da beceride olurlarsa olsunlar tenis sporuna gönül veren, yapmaya çalışan, bu yolda emek harcayan tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı bu turnuvaya katılmaya davet ediyorum. Turnuvaya katılma cesareti gösteren tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı şimdiden tebrik ediyor, bu tür organizasyonların onların gelişiminde büyük etkisi olacağını bilmelerini istiyorum."

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Türkiye, Tenis, Ilgın, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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