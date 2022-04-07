Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

07.04.2022 15:28
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Caddesi Belh Kavşağı'nda yapılan düzenleme çalışması tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Caddesi Belh Kavşağı'nda yapılan düzenleme çalışması tamamlandı.

Büyükşehirden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, araç yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda Belh Kavşağı'nda başlattıkları düzenlemenin tamamlandığını aktaran Altay, "Belh Kavşağı'nı günlük ortalama 65 bin araç kullanıyor. Yaptığımız düzenlemeyle karbon salınımını azaltarak her gün yaklaşık 40 ağacı doğaya kazandırmış olduk. Şehrimizde her yıl araç sayısının artmasıyla oluşan trafik yoğunluğuna karşı ihtiyaç olan bölgeleri akıllı kavşaklarla donatmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesporlu judoculardan madalya başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Judo Federasyonu, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Kilis Toplumsal Kalkınma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Kilis'te "Uluslararası Barış için Judo Turnuvası" yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, 6 ülke ve 17 şehirden 410 sporcunun katıldığı turnuvada 8 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyayla toplam 14 madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ereğli ve Karapınar'da iftar-teravih buluşmalarına katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ile Karapınar'da iftar ve teravih programlarında vatandaşlarla buluştu.

Ereğli ziyareti kapsamında ilk olarak Hakkari Çukurca'da vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Mehmet Tüfekçi'nin annesi Nebahat Tüfekçi'yi ziyaret eden Altay, Rüstem Paşa Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftardan sonra Karapınar'a geçen Altay, Sultan Selim Camii'nde kılınan teravih namazı sonrası esnaf ziyareti yaptı.

Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Karapınar Belediyesi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait 72 yıllık hububat deposundan kitap kafeye dönüştürülen tesiste ilçe halkıyla ve gençlerle buluştu.

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Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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