Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

08.04.2022 13:55
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de yapımı sürdürülen yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli'de yapımı sürdürülen yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, yaklaşık 15 milyon lira maliyetle 3 bin metre kapalı alanda hayata geçirilecek yüzme havuzu içinde antrenman havuzu ve çocuk havuzundan oluşan bir kompleks inşa ettiklerini belirtti.

Altay, yeni havuzun yarı olimpik niteliğiyle hem sporcular hem öğrenciler hem de Ereğli halkına hizmet verecek önemli bir tesis olacağını vurgulayarak, "İnşaatımız hızla yükseliyor. İnşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Kılca, vatandaşlarla buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze uzak Hayıroğlu Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlara teşekkür ederek ramazan ayının bereketini, aynı sofra etrafında paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kılca, Karşehir Bulut Camisi'nde kılınan teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Meram Belediyesi'nden çocuklar için iftariyelik etkinliği

Meram Belediyesi, "İftariyelik etkinliği" ile çocuklara, güzelliklerle dolu ve özüne yaraşır ramazan ayı yaşatmayı hedefliyor.

Dijital ortamda gerçekleşen iftariyelik etkinliğinde belirtilen görevleri yerine getiren çocuklar, bir taraftan hediye heyecanı yaşarken diğer taraftan da ramazan ayının geleneklerini öğrenme fırsatı yakalıyor.

Etkinlikler, ilçede öğrenim gören veya ikamet eden çocukların internet adresinden kayıt yaptırmalarıyla başladı.

İftariyelik görevlerini yerine getiren çocuklar arasında Ramazan Bayramı'nın ilk günü çekiliş gerçekleştirilecek ve kazananlara hediyeler verilecek.

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Ereğli Belediyesinden üretime destek Ereğli Belediyesinden üretime destek Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Uğur İbrahim Altay, Ereğli, Yüzme, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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