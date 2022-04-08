Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

08.04.2022 15:46
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, ramazan ayı programlarla geçiyorAtabey Gençlik Projesi kapsamında, 4'üncü sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrencilere milli ve manevi eğitimlerle ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, ramazan ayı programlarla geçiyor

Atabey Gençlik Projesi kapsamında, 4'üncü sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrencilere milli ve manevi eğitimlerle ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenleniyor.

Aynı zamanda, 4'üncü sınıflar için hafızlık hazırlık programı, 8'inci sınıflar için ise LGS hazırlık programıyla öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

Öğrenciler, iftar öncesi eve dönüş yolunda olan vatandaşlara da kumanya dağıtarak, paylaşma ve dayanışma duygusunu hissediyor.

Etkinlikler kapsamında, ödüllü yarışmaların da düzenleneceği Bilgehanelerde, şehrin büyükleriyle yapılacak "Nerede o eski Ramazanlar" söyleşisi ve hatim okuma gruplarının programı yer alacak.

Başkan Pekyatırmacı, ramazan ayının ilk cumasında vatandaşlarla buluştu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ramazan ayının ilk cumasında Beyhekim Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta farklı bir camide cuma namazında vatandaşlarla buluşan Pekyatırmacı, Başbakanlık 2016 TOKİ Camisi'ndeki namazın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçeye daha iyi hizmet edebilmek için cuma buluşmalarına önem verdiklerini aktaran Pekyatırmacı, "Belediye olarak, Selçuklu'da yaşayan her bireyin düşünce ve görüşlerine ihtiyacımız var. Buralarda aldığımız görüşler, bizim hizmetlerimize şekil veriyor." diye konuştu.

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Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Ramazan, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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