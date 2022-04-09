Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

09.04.2022 14:59
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, Türk Polis Teşkilatı'nın, ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal emniyetinin teminat altına alınması için 177 yıllık bilgi ve tecrübeyle görev yaptığını belirtti.

Emniyet mensuplarına görevlerinde başarı dileyen Altay, şunları kaydetti:

"Polis Teşkilatımızın tüm mensupları, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere her türlü olumsuz hadiseyle büyük bir fedakarlık ve cesaretle mücadele etmekte, ülkemizin kalkınması ve büyük hedeflerine ulaşması için huzur ve güven ikliminin devamını sağlamaktadır. Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Muzaffer vazife sırasında şehadete yürüyen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Konya Büyükşehir Belediyespor hentbolda 1. Lig'e yükseldi

Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, normal sezonda ve play-off'larda oynadığı tüm maçları kazanarak 1. Lig'e yükseldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, Ankara'daki play-off maçlarının tamamını kazanarak 1. Lig'e yükseldi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, performansıyla sezona damga vuran takımı gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Altay, spora ve sporcuya yapılan yatırımların meyvesini başarılarla toplamanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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Polis, Altay, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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