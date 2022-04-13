Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

13.04.2022 15:43
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya" projesi kapsamında sürdürdüğü kişiye özel çevrim içi spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor Konya" projesi kapsamında sürdürdüğü kişiye özel çevrim içi spor eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemde Konyalıların sporla zinde kalmaları amacıyla hayata geçirdikleri çevrim içi spor eğitimlerinin Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Altay, sağlıklı yaşamak ve sporla iç içe olmak isteyenleri kayıt yaptırmaya davet etti.

Açıklamada, 40'ar dakikalık seanslarla ile haftanın her günü gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimler, 'sporkonya.com.tr' internet adresi içine entegre edilen, özel geliştirilen yazılım sayesinde eğitmenin tüm üyeleri gördüğü, üyelerin sadece eğitmeni gördüğü video konferanslı sistem ile gönül rahatlığıyla yapılıyor. 30 Nisan'a kadar internet üzerinden sınırlı sayıda kaydın alınacağı eğitimlerin, malzemeli ve malzemesiz seçenekleri bulunuyor. Kayıt yapan her üyeye ücretsiz çevrim içi diyetisyen hizmeti bulunan eğitim, klinik pilates, mat pilates, hamile pilatesi ve zumba branşları ile yaz dönemini spor yaparak geçirmek isteyen üyelerini bekliyor."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Kılca, Yarma Mahallesi'ndeki Yarma Kapalı Pazar Market alanında düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu.

Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla aynı sofra etrafında paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kılca, "Kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşmanın manevi iklimini yaşadığımız bu buluşmalara önem veriyoruz. Rabbim bu birliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın inşallah." diye konuştu.

Meram Belediyesi'nde deprem semineri ve tatbikatı

Meram Belediyesi hizmet binasında deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat öncesinde AFAD uzmanları tarafından Meram Belediyesi personeline deprem anında yapılması gerekenler ve doğru bilinen yanlışlar anlatıldı.

AFAD uzmanı Sinan Besler tarafından yapılan bilgilendirmede hayat üçgeninin önemine dikkat çekildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Meram Belediyesi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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