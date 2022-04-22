Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Konya'dan kısa kısa

22.04.2022 16:58
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 102. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin hakimiyetinin kayıtsız şartsız bütün cihana ilan edildiği, şanlı tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

23 Nisan ruhunun üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen ilk günkü aydınlığıyla Türk milletine rehberlik etmeyi sürdürdüğünü vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Bu kutlu günün çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz milletimizin çocuklarımıza olan güvenin ve büyük inancının nişanesidir. Vatan ve millet aşkıyla, her alanda donanımlı bireyler olarak yetişen çocuklarımız, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak, dünyanın bugünden daha güzel olmasını sağlayacaktır. TBMM'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum."

Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan "23 Nisan" mesajı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da TBMM'nin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kavuş mesajında, "Egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın evlatlarımız kadar önemli olduğunu dünyaya ilan etmek amacıyla geleceğimiz, umudumuz çocuklarımıza bayram olarak hediye ettiler. Bu vesile ile Meram'ın, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan "23 Nisan" mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları aktardı:

"TBMM'nin açılışı, milli egemenlikten asla ödün verilmeyeceğinin ve milli iradenin üzerinde bir güç olmayacağının ifadesidir. Milli iradenin üstünlüğü aynı zamanda demokrasimizin de gücü olmuştur. Bugünün bayram olarak ilan edilmesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği önemin de en somut göstergesidir. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sunabilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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23 Nisan, Altay, Konya, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'dan kısa kısa - Son Dakika


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