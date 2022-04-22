Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

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Konya'dan kısa kısa

22.04.2022 17:13
Konya'dan kısa kısa

Yalıhüyük, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti.

Yalıhüyük, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü koltuklarını çocuklara devretti.

İlçede öğrenim gören öğrenciler, kamu kurumlarını ziyaret ederek temsili olarak makamlara oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Yalıhüyük İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Ali Vurmaz, Kaymakam İbrahim Yazıcı'dan temsili olarak koltuğunu devraldı.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de koltuğunu bir süreliğine 1. sınıf öğrencisi Derya Sezer'e bıraktı. Minik başkan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bazı öğrenciler de ilçedeki bazı daire müdürlerinin makamlarına oturdu.

Derebucak'ta makam koltukları çocukların

Derebucak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü makamlarını çocuklara devretti.

İlçede farklı okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencileri, kamu kurumlarını ziyaret ederek temsili olarak makam koltuklarına oturdu.

Kaymakam Ömer Levent Türk, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ve farklı kurumların müdürleri, kurumları okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrencilere makam koltuklarını devretti.

Temsili kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürü olan öğrenciler, oturdukları makam koltuklarında telefonla aradıkları personellere çeşitli talimatlar verdi.

Ziyaretlerde, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Hüyük'te çocuklar makam koltuklarına oturdu

Hüyük İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisini makamında ziyaret eden öğrenciye makam koltuğunu devretti.

Mevlana İlköğretim Okulu öğrencileri okul idarecisi ve öğretmenleriyle Hüyük Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam Çimer, hükümet binası önünde karşıladığı Mevlana İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören İbrahim Uluçay'a bir süreliğine temsili olarak makam koltuğuna devretti.

Kıreli Şehit Kadir Kayhan İlkokulu öğrencileri de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İlkokul 4'ıncı sınıf öğrencileri Hatice Sever ile Emine Aslan'ı makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, ardından makam koltuğunu öğrencilere devretti.

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Diyarbakır'da atık malzemeden üretilen oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu Diyarbakır'da atık malzemeden üretilen oyuncaklar çocuklara 23 Nisan hediyesi oldu Başkan Kaplan, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur' Başkan Kaplan, 'Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur'

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Hisarcık, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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