Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

25.04.2022 15:34
Konya'dan kısa kısa

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yazır Mahallesi'nde 43 bin metrekare alan üzerine yeni bir park inşa ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yazır Mahallesi'nde 43 bin metrekare alan üzerine yeni bir park inşa ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, altyapısı ve üstyapısıyla şehri imar etmek için çalıştıklarını, bu kapsamda yeni yeşil alanlar ve parklarla da Konya'yı yarınlara hazırladıklarını ifade etti.

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yeni bir parkın yapım çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin dinlenmeleri, spor yapmaları ve yeşil doku içinde çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri yeni bir park daha yapıyoruz. Toplam 43 bin metrekarelik bir alana yapılacak parkımızı spor yapanlar ve çocuklar çok sevecek. Yeşil dokusuyla Konya'mıza değer katacak parkımızı bu yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah."

Bilgehanelerden "Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması"

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerin "Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması'nın" finali yapıldı.

"Ramazan", "İlmihal", "Örnek Şahsiyetler", "Konya Kültürü", "Genel Kültür" başlıklarında düzenlenen yarışmayı kız öğrencilerde Cemil Meriç Bilgehanesi, erkek öğrencilerde Raziye Sultan Bilgehanesi birinci olarak tamamladı.

Öğrenciler yarışmada verilen aralarda düzenlenen Hacivat ve Karagöz gösterisi ile eğlendiler.

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Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Konya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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