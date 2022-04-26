Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay mesajında, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin herkes için bağışlanmanın ve eşine az rastlanır bir huzurun sığınağı olduğunu aktaran Altay, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Yeryüzündeki tüm inananlar gibi bizler de kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek gecede kalplerimizin feraha kavuşması ve dünyada mazlumların gözyaşlarının dinmesi için dua edelim. Allah, ettiğimiz duaları, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul buyursun, bizleri nice Kadir Gecelerine ve bayrama kavuştursun inşallah. Aziz milletimizin, değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kadir Gece'sini tebrik ediyorum."

AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kadir Gecesi'nin birçok hayır ve bereketi içinde barındırdığını belirtti.

Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını anımsatan Angı, Kadir Gecesi'ne erişmenin huzurunu yaşadıklarını aktardı.

Angı, bu gecenin insanlar için Allah'ın bir lütfu olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şüphesiz bu mübarek gece kalplerimizin kötülüklerden arınması ve gönül dünyamızın aydınlanması için bizlere fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin kalplerimize ve gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, bizlere neşe ve huzur getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.