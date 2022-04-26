Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

26.04.2022 17:23
Konya'dan kısa kısa

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekyatırmacı, mesajında Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin şükrü ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan boyunca manevi iklimi teneffüs etmeye gayret ettiklerini aktaran Pekyatırmacı, "Hem İslam alemi olarak hem dünya olarak ciddi imtihanlardan geçiyoruz. Bu sebeple Kadir Gecemizin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan Kadir Gecesi mesajı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, ramazanın sonuna gelmenin burukluğunu hissederken diğer taraftan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın ve Ramazan Bayramı'na yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadir Gecesi'ni en iyi şekilde değerlendirebilme temennisinde bulunan Kavuş, şöyle devam etti:

"Bu gecenin bereketiyle hayatlarımızın bundan sonraki kısmı öncekilerden çok daha hayırla geçer. Mübarek Kadir Gecesi'nin öncelikle tüm mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur, sağlık, mutluluk ve sevinç getirmesini, ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan Kadir Gecesi mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne tekrar ulaşmanın sevincini yaşadıklarını aktardı.

Ramazanın son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. Kadir Gecesi, günahlardan arınmak için bize bir fırsat sunmaktadır. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma gibi manevi güzelliklerin daha fazla yaşandığı bu gecenin tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Konyalı hemşehrilerim başta olmak üzere bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum."

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Başkan Palancıoğlu: 'Kadir Gecesi'nin bereketi bin aydan daha hayırlıdır' Başkan Palancıoğlu: 'Kadir Gecesi'nin bereketi bin aydan daha hayırlıdır' Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz' Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğunu taşıyoruz' 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Ahmet Pekyatırmacı, Kadir Gecesi, Selçuklu, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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