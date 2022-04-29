Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'dan kısa kısa

29.04.2022 13:47
Konya'dan kısa kısa

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, ilçede görev yapan kamu personeline iftar yemeği verdi.

Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, ilçede görev yapan kamu personeline iftar yemeği verdi.

Bir restoranda gerçekleşen iftar programında Kaymakam Yazıcı, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Yazıcı, "İftarların tadı böyle hep beraber olunca zirveye ulaşıyor. İnşallah Rabbim tekrar pandemi günlerini yaşatmasın, bizlere böyle kalabalık sofralarda buluşmayı nasip etsin." dedi.

Seydişehir'de 3. kitap günleri başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından 3'üncü Kitap Günlerinin 6 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kitap günlerinin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşeceğini ve 15 Mayıs'a kadar da süreceğini belirtti.

Bu yıl geniş katılımlı ve daha dolu dolu bir kitap günleri hedeflediklerini kaydeden Tutal, "Başta çocuklar ve anne babaları olmak üzere tüm hemşehrilerimi kitap günlerimizi ziyaret etmeye ve kendileri için faydalı olacak kitapları okumaya davet ediyorum." dedi.

Kitap günlerine 35 yazarın katılacağını ifade eden Tutal, yazarlar, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahraman Tazeoğlu, Tarık Tufan, Yasin Aktay, Ahmet Bulut, Alişan Kapaklıkaya, Nurullah Genç gibi yazarlarımız, okurları için Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde konferans verecek ve kitaplarını imzalayacaklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Bursa Millet Bahçesi'nin metal harflerinin çalınması davasında bir sanık tahliye edildi Son dakika haberi! Bursa Millet Bahçesi'nin metal harflerinin çalınması davasında bir sanık tahliye edildi Sosyal hizmet işçilerinin toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı Sosyal hizmet işçilerinin toplu iş sözleşmesi anlaşma protokolü imzalandı

İbrahim Yazıcı, Yalıhüyük, Kitap, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:40 Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:57:39. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement