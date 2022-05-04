Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

04.05.2022 15:35
Konya'dan kısa kısa

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan lavanta bahçelerinin 400 bin metrekare büyüklüğe ulaştığı bildirildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan lavanta bahçelerinin 400 bin metrekare büyüklüğe ulaştığı bildirildi.

Karatay Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada 250 bin metrekarelik alana 200 bin yeni lavanta fidesi daha ekilerek, lavanta bahçesinin 4 kat büyütüldüğü belirtildi.

Açıklamada Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın şu görüşlerine yer verildi:

"İlçemiz, yeni ve özgün projelerimiz sayesinde her geçen gün güzelleşiyor. Tüm misafirlerimizi bu yaz lavanta bahçemizde yaşanacak görsel şölene davet ediyorum."

Meram'da Ala Balık Restoran yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı

Meram Dutlu Millet Bahçesi içerisinde Ala Balık Restaurant'ın tadilatının sona erdiği ve bin 500 metrekarelik mekanın yenilenen yeni yüzüyle misafirlerini tekrar ağırlamaya başladığı bildirildi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada yeni yüzüyle kaldığı yerden hizmete devam edecek tesisin yemyeşil bir ortamda, tertemiz havası ve eşsiz manzarası beraberinde zengin menüsü, sunumlarıyla Konya'nın cazibe merkezlerinden biri olarak yoluna devam edeceği kaydedildi.

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Karatay Belediyesi, Hasan Kılca, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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