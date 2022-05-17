Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

17.05.2022 17:54
Konya'dan kısa kısa

Meram Belediyesi, ilçe genelindeki özel eğitim kurumlarında eğitim gören özel çocuklara sinema etkinliği hazırladı.

Meram Belediyesi, ilçe genelindeki özel eğitim kurumlarında eğitim gören özel çocuklara sinema etkinliği hazırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, sinema keyfi yaşadı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Engelliler Haftası" dolayısıyla özel çocuklarla bir araya gelmeyi gelenek haline getirdiklerini belirtti.

Belediye olarak, engelli vatandaşlar ve dezavantajlı bireyler için tüm yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerine dikkati çeken Kavuş, şunları kaydetti:

"Özel çocuklarımız, aileleri ve eğitmenleri ile gerçekleştirdiğimiz her buluşma bizler için de çok özel. Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk ve farkındalık çalışmalarımızdan dolayı çocuklarımız çok heyecanlı ve mutlu. Onların, sosyalleşmelerine ve mutluluklarına katkı sağlamak bir insanın ulaşabileceği en büyük mutluluk. Her fırsatta ve çeşitli vesilelerle bu çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz."

Karatay Belediyesi'nden toplu konut

Karatay Belediyesi öncülüğüyle kurulan AKSAPARK Toplu Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kooperatifin ilçede Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 42. toplu konut hamlesi olduğunun altını çizdi.

İlçenin düzenli şehirleşmesine ve vatandaşların konut ihtiyacına çözüm üretmeye devam ettiklerini belirten Kılca, şu değerlendirmede bulundu:

"İlçemizin kentsel dönüşümüne yönelik de önemli katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda belediyemiz öncülüğünde kurulan AKSAPARK Projesi'ni hayata geçirdik ve başvurularını aldık. İçinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla kooperatifimizin kuralarını dijital ortamlarda, noter huzurunda yaparak üyelerimizi belirledik. Toplamda 312 daireden oluşan kooperatifimiz, yaklaşık 25 bin metrekarelik alandan oluşuyor. Toplu Konut Yapı Kooperatifimizde projemiz, her biri 6 kat olmak üzere 26 bloktan oluşacak. Projede 139 metrekarelik 3+1 216 daire ve 114 ile 90 metrekarelik 2+1 96 daire bulunacak."

Tomruklarla antrenman başarı getirdi

Konyalı sporcu Mustafa Altuntaş, Romanya Bükreş'te 7-14 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda +110 kg büyük erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

Küçük yaştan itibaren bilek güreşiyle uğraşan Altuntaş, 20 yıldır katıldığı turnuvalara ağaç sanayisinde, ağırlığının iki katını bulan tomruklarla hazırlanıyor.

Altuntaş, katıldığı her yarışmadan en iyi dereceyle dönmeyi hedefliyor.

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Karatay'ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark'ın temeli atıldı Karatay'ın 42. toplu konut hamlesi Aksapark'ın temeli atıldı Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje Meram'da evde bakım hizmeti alan engelliler ve ailelerine yönelik anlamlı proje
Kaynak: AA

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