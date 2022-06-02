Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

02.06.2022 16:46
Konya'dan kısa kısa

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Meram Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle yeşil alanlarda yürütülen ilaçlama çalışmaları program dahilinde periyodik olarak devam ediyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tüm mahallelerdeki yeşil alanların belirli periyotlarla ilaçlanacağını belirtti.

Kavuş, çalışmaların haşerelerin üreme kaynağı alanlarda yoğunlaştığını vurgulayarak, "Ekiplerimiz, haşerelerin üreme kaynağı olan su kanalları, havuzlar, su birikintileri, organik atıkların bulunduğu yerler, çöp konteynerleri, gübrelikler, pazar yerleri gibi alanlar başta olmak üzere ilçenin tamamında yaz boyunca hassas bir çalışma yürütecek. Mücadelemiz, 69 mahallemizin tamamında yaz mevsimi boyunca devam edecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada, haşere ile ilgili şikayetlerin Meram Belediyesi'nin 444 3 042 numaralı telefonuna iletilebileceği belirtilerek, özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına çok yaklaşmamaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları, gerekli itinayı göstermeleri hususunda uyarı yapıldı.

Selçuklu'daki Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde yaz dönemi kursları başlıyor

Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamlarından Beyhekim Mahallesi'ne kazandırılan Gelişim ve Teknoloji Akademisi, yaz dönemi kursları için öğrenci kabulüne başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Haziran tarihinde başlayacak kayıtların 10 Haziran tarihine kadar devam edeceği, eğitimler için Gelişim ve Teknoloji Akademisi'ne başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde eğitimlerin hat sanatları, takı tasarım, fotoğrafçılık, tarih, İHA- mekatronik, siber güvenlik, vefa gençlik, moda tasarım ve üretim, organik oyuncak üretim, genç kalemler yazarlık ve hitabet atölyesi olmak üzere 10 kategoride gerçekleştirileceği kaydedildi.

İfadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çocukların ve gençlerin her yönden gelişimine katkı sunarak Milli Teknoloji Hamlesi'nde onların da yerini almalarını amaçladıklarını vurguladı.

Pekyatırmacı, tüm gençleri ve yetişkinleri kurslardan faydalanmaya davet etti.

Açıklamada, 20 Haziran'da başlayacak eğitimlerin 2 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

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