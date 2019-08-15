Son Dakika Haberleri: Konya'dan kutsal topraklara giden yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Konya'dan kutsal topraklara giden yaşlı kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden yaşlı kadın, hac görevinin ardından hayatını kaybetti.

Konya'dan kutsal topraklara giden yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden yaşlı kadın, hac görevinin ardından hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden Fadime Demircan (68), Mekke'de görevini yerine getirdikten sonra sabah namazında fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Fadime Demircan'ın Mekke'de defnedileceği öğrenildi. Vefat haberinin ardından Fadime Demiran için Kulu ilçesinde Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. - KONYA
Konya, Mekke, Kulu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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