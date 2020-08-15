Konya'dan öğretim üyeleri Kaymakam Nayman'ı ziyaret etti - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden öğretim üyeleri, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret etti.

Sivas Kangal Akkaraman Irkı Halk Elinde Islah Projesi danışman hocalarından Prof. Dr. Behiç Coskun, Prof. Dr. Esat Sami Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya ve Koyun Keçi Birliği Başkanı Mehrali Deliktaş ile Nayman'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Ulaş, Kangal, Gürün, Yıldızeli başta olmak üzere Sivas'ta uygulanan "Kangal Akkaraman Halk Elinde Islah Projesi kapsamında bilgi alışverişi ve değerlendirme yapıldı.

Ayrıca koyunculuğun geliştirilmesi ve damızlık işletmelerinin iyileştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Nayman, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, ilçede Kangal Akkaraman ırkının korunması ve geliştirilmesi için gerekli desteğin verileceğini söyledi.