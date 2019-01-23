Konya'dan Sırbistan'ın Sancak Bölgesine Tıbbi Cihaz Desteği

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi eski binasındaki tıbbi cihazlar, Türklerin yoğun yaşadığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar Devlet Hastanesinde kullanılacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi eski binasındaki tıbbi cihazlar, Türklerin yoğun yaşadığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar Devlet Hastanesinde kullanılacak.



NEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sancak Bölgesi Novi Pazar Milletvekili Muammer Bacevac, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad Bişevac, Novi Pazar Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Meho Mahmutoviç ile beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu'yu ziyaret etti.



Görüşmede, Meram Tıp Fakültesi eski binasında kullanılmayan tıbbi cihazların, Türklerin yoğun yaşadığı Novi Pazar kentindeki devlet hastanesinde hizmete sunulmasına karar verildi.



İhtiyaç halinde bölgedeki hekimlere, tecrübe kazanmaları için NEÜ akademisyenlerince eğitim verilmesi kararlaştırılan görüşmede, mevcut ilişkilerin tüm üniversite çapında geliştirilmesi ve dostluk köprüsünün sağlamlaştırılması kararı alındı.

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