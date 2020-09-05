Konya'dan Söğüt'e temsili "berat" gönderildi - Son Dakika

Türkiye Selçukluları Sultanı 3'üncü Alaeddin Keykubat'ın, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e berat göndermesinin 722. yılı münasebetiyle "Temsili Berat Gönderme" programı düzenlendi.

Merkez Meram ilçesindeki Sırçalı Medrese'de düzenlenen temsili berat gönderme programında konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Türk tarihinin ve Türk İslam medeniyetinin önemli simgelerini bu şekilde düzenlenen programlarla gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu söyledi.

Bu programların gelecek nesillerin tarih şuuru taşımasına katkıda bulunduğunu belirten Özkan, "Bu gelenek, hepimiz açısından geleceğe yönelik hedefler belirlerken bize esaslı çerçeve oluşturmaktadır. Böyle bir beldede, böyle bir şehirde çalışmaktan, buraya hizmet etmekten ayrıca gurur duyuyorum. Hepimiz el birliğiyle atalarımızın bizlere emanet ettiği medeniyete sahip çıkacak ve gelecek nesillere aktaracağız." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise 3'üncü Alaeddin Keykubat'tan Osman Bey'e gönderilen hediyelerin arasında en derin anlamı olanların sancak, kılıç ve berat olduğunu söyledi.

Sancağın devleti, kılıcın kudreti, beratın ise meşruiyeti temsil ettiğini ifade eden Altay, "Beratın gönderildiği tarihten sonra ancak 10 yıl kadar yaşayabilen Türkiye Selçuklu Devleti'nin bedeni toprak olurken ruhu Söğüt'te yeniden dirilmiştir. Değişen sadece ismi ve dirildiği topraklar olmuştur. Ne mutlu bize ki tarihin akışını değiştiren o kahramanların torunlarıyız." dedi.

Altay, altı asrı aşkın süre dünyaya adaletle hükmeden dev çınarın fidanının Konya'da yetiştirildiğini ve Söğüt'e dikildiğini anlattı.

Osmanlı devlet anlayışının, felsefesinin, yönetim şeklinin, ilim ve kültür birikiminin membaının Konya olduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti:

"3'üncü Alaeddin Keykubat'ın göndermiş olduğu beratın içeriğine bakıldığında bu hakikat net bir şekilde görülmektedir. Bu berat, yüzyıllar öncesinde devleti yöneten her seviyedeki yöneticilerin sahip olmaları gereken ilkeleri içermesi bakımından çok anlamlıdır. Torunları olarak yola çıkardığımız 3'üncü Alaeddin Keykubat'a ait beratı, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde Osman Gazi'nin torunlarına teslim edeceğiz."

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından temsili berat gönderme programı icra edildi.

Program sonunda Konya'dan yol çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak.