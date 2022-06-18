Konya'dan Uzaya Dondurma Gönderildi

Konya'da bir dondurma markası, yeni ürününü Konya Bilim Merkezi'nden uzaya gönderdi. Helyum ile şişirilen balonla uzaya fırlatılan dondurma, 33 kilometre yüksekliğe çıktı. Uzaya fırlatılan dondurma 2.5 saat sonra Dünya'ya geri döndü. Bu anlar alana katılan öğrenciler tarafından da ilgiyle izlendi.

İskoç Statonauts ekibi 10 metreküp helyumla şişirilen uzay balonunu, festival alanını dolduran öğrenciler ve davetlilerin geri sayımıyla uzaya fırlattı. 33 kilometre yüksekliğe çıkarak Armstrong hattına ulaşan balon, daha sonra yeryüzüne paraşütle döndü.

Stratonauts yöneticisi Lewis Campbell şöyle konuştu:

"Bu heyecan verici bir deneyim. Hem dondurma için hem de bu aracın uzaya fırlaması adına çok heyecan verici. Bu araç, uzaydan harikulade görüntüler paylaşıyor. Bu görüntülerle bir sonraki nesle ilham vermeyi planlıyoruz. Burada yüksek irtifalı bir balon kullanarak, dondurmayı uzaya yolladık."

EFSANE NESNELERİ GÖNDERİYORUZ

"Hava gözlem balonu gibi ama herhangi bir partide görülebilecek balondan yüz kat büyük bir balon. Bu balonu kullanarak biz güvenle uzaya dondurmayı yolladık ve yine güvenle yeryüzüne döndürmeyi sağladık. Biz bu uzaya fırlatma faaliyetini yüksek irtifa balonuyla gerçekleştiriyoruz. Öncelikle helyum kullanarak bu balonu şişiriyoruz."

"10 metreküplük bir helyum kullanımıyla balon şişiriliyor ve yükseliyor balon. Son derece özel malzemeler de kullanıyoruz. Karbon fiber malzemelerle bu aracı hafif ve güçlü kılıyoruz. Aynı zamanda dondurmanın bu yüksek irtifada yapısını koruyabilmesi için teknolojilerimiz de mevcut."

"Biz Stratonauts ekibi olarak efsanevi nesneleri uzaya fırlatma peşinde oluyoruz. Aynı zamanda bunu yaparken de gençlere ilham olma arzumuz var. Gençler dondurmayı seviyor, Twister Cosmix'i de seviyor. Şöyle düşündük, bir yandan Twister Cosmix'i alalım, o serüvenle uzayın sınırına bir araç fırlatma, dondurma fırlatma serüvenini birleştirelim. Böylelikle bu ilham arzumuzu da gerçekleştirebiliriz dedik."

"İrtifa olarak 33 kilometrenin ötesine çıkması planlandı ve bu şekilde gerçekleşti. Bu mesafede uzay ortamının da çok farklı olduğunu hatırlamamız lazım. Eksi 60 santigrat dereceye kadar düşen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki, sizin evdeki dondurucu aletinizin 5 kat daha soğuk bir ortamı burada mevcut."

"Dondurmayı da soğuk tutma adına bir problem yaşamadık. İnişi de paraşütle gerçekleşti. Dondurma ve onun bağlı olduğu araç balonla yükselirken, belirli bir noktadan sonra alçalmaya başlıyor ve paraşüt açılarak dünyaya inişi sağlanıyor."