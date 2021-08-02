Konya'dan yangınla mücadele eden Muğla ve Isparta'ya yangın söndürme aracı gönderildi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra Marmaris, Milas ve Isparta'ya yangın söndürme çalışmalarına destek için 7 araç gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine, battaniye ve piknik tüplerinden oluşan yardım tırı gönderildiği belirtildi.

Ayrıca, Manavgat'a 22 araç ve 49 personel gönderdiği hatırlatılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Marmaris ve Milas'a 6, Isparta'daki Yazılı Kanyon'a 1 araç gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın bölgeye Kızılay Selçuklu şubesi aracılığıyla yardımların ulaştırıldığını kaydederek, "Yola çıkan ilk tırımızda 2 bin battaniye, bin yemek pişirmeye hazır piknik tüpü ve ekipmanı bulunuyor. İhtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye göndermeye devam edeceğiz. Bizler devletimizin desteğiyle yangın bölgesindeki insanlarımıza destek olmak için seferber olduk. Tüm Türkiye el ele vererek ormanlarımızı küle çeviren bu afetin üstesinden geleceğiz inşallah. Manavgat başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dediği bildirildi.