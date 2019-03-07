Konya'dan Yemen'e Gönül Köprüsü

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı tarafından, Yemen'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ayni yardım aracı gönderildi.

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı tarafından, Yemen'de yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ayni yardım aracı gönderildi.



Vakıf yetkilisi Fatma Nur Aşcı, yardım aracını uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, vakıf olarak sadece evlenecek nişanlı çiftlerin değil, ihtiyaç sahibi her insanın yanında yer almaya gayret ettiklerini söyledi.



Mehir Vakfı'nın aile kurumuna yaptığı hizmetlerin her geçen gün arttığını, bundan sonra da faaliyetlerini hayırseverlerin destekleriyle arttırarak devam edeceklerini belirten Aşcı, şunları kaydetti:





"Bugün Konya'dan Yemen'e kardeşlik köprüsünü güçlendirme amacıyla hazırlamış olduğumuz ayni yardım aracımızı gönderiyoruz. Ayni yardım kolilerimizde muhtelif temizlik ve kişisel bakım ürünleri yer almaktadır. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen vakıf yöneticilerimize, yardımların temininde bizlere desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize ve bu eşyaların ve nakdi yardımların Yemen'de yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılmasında yardımcı olan ülkemizin güzide kuruluşu Türk Kızılayı'na çok teşekkür ediyoruz."

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