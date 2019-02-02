Konya'dan Yemen'e Yardım Eli

RİDA Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Konya'daki hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı 3 bin 365 gıda kolisini, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

RİDA Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Konya'daki hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı 3 bin 365 gıda kolisini, Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.



Derneğin Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Selim Doğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de büyük insani krizin yaşandığını belirtti.



Bölgede yeni doğan bebeklerin beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Doğdu, şunları kaydetti:



"Rida Derneği olarak bu duruma sessiz kalamazdık. Yemen'e çok acil bir gıda kampanyası düzenledik. Bu kampanyada bir gıda kolisi 90 lira olarak belirlendi. Yemen'in Ibb ve Maarib bölgesindeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren halka, bölgedeki dernekler iş birliğiyle toplamda 3 bin 365 gıda kolisini ulaştırdık. Kolilerde, un, pirinç, şeker, yağ yer alıyor. Maalesef, bu yardımlar çok yetersiz kalıyor. Onun için yardımsever halkımızın bu çalışmalara daha çok destek vermesini temenni ediyoruz."

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