Son Dakika Haberleri: Konya Deaş'a Militan Yetiştiren 'Hoca' Şebekesine Operasyon 11 Gözaltı

Konya Deaş'a Militan Yetiştiren 'Hoca' Şebekesine Operasyon 11 Gözaltı

32 dakika önce

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, törer örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim verdiği ve örgütün 'Hoca' şebekesinden olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, törer örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim verdiği ve örgütün 'Hoca' şebekesinden olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim veren ve örgütün 'Hoca' şebekesi üyesi olduğu ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün sabah saatlerinde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar!

Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Deaş'a Militan Yetiştiren 'Hoca' Şebekesine Operasyon 11 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]