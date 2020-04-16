KONYA Denizcilik öğrencilerden, gemilerde koronavirüs tedbirleri için uyarı videosu - Son Dakika

Denizcilik öğrencilerden, gemilerde koronavirüs tedbirleri için uyarı videosu

DENİZ Araştırma ve Geliştirme Eğitim Gönüllüleri (DARGEB) Kültür Sanat Öğrenci Birliği üniversitelerde denizcilikle bağlatılı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerle birlikte, gemilerde koronavirüsle ilgili yapılması gereken tedbirlerin anlatıldığı video hazırladı. DARGEB üyeleri, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapıldığına dikkat çekerek gemi çalışanlarına koronavirüs tedbirlerini alması gerektiğini belirtti. 20 üniversiteden 25 öğrenci tarafından hazırlanan video da, gemiye giriş ve çıkışlarda ellerin dezenfekte edilmesi için önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Koronavirüsten etkilenen bölgeden gelen personeli 14 gün karantinada tutulması gerektiği, yine koronavirüsten etkilenen bölgelerde, kumanyaya dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Gemide yeterince steril maske, eldiven, koruyucu elbise ve elleri dezenfekte edici, malzemenin bulundurulması, zorunlu kalmadıkça gemiden, limana inilmemesi anlatıldı. Personel değişimin mutlaka korona hastalığından etkilenmeyen limanlarda yapılmasına dikkat çekildi. Çalışma ve yemek saati dışında kamarada vakit geçirilmesi, düzenli olarak personelin ateş ölçümünü yapılması, sosyal mesafenin korunması gerektiği belirtildi.