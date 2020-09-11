KONYA Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı - Son Dakika

KONYA Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı

Denizde boğulan genç kaleci unutulmadıANTALYA'nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, 2,5 ay süren yaşam mücadelesini 4 gün önce kaybeden İttifak Holding Konyaspor'un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş (18), arkadaşları tarafından yeşil sahada anıldı.

Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, 2,5 ay süren yaşam mücadelesini 4 gün önce kaybeden İttifak Holding Konya spor'un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş (18), arkadaşları tarafından yeşil sahada anıldı. Genç kalecinin eldivenlerini kalenin önüne bırakan takım arkadaşları ile antrenörleri, ellerini kalplerine götürerek, "Mustafa Berzan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" diye seslendi.

Konya Spor Lisesi'nden bu yıl mezun olan ve İttifak Holding Konyaspor'un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, haziran ayında arkadaşlarıyla gittiği Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği denizde aşırı dalga nedeniyle boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan Tekbaş, yaklaşık 2,5 ay süren yaşam mücadelesini 7 Eylül günü kaybetti. 10 yaşından itibaren Konyaspor'un alt yapısında yetişmeye başlayan ve en son U19 takımda forma giyen Mustafa Berzan Tekbaş'ın tek hayali Konyaspor'un A takımında forma giyip, uzun yıllar kalesini korumaktı.

Boyu ve fiziğiyle de gelecek vadeden, yıllardır Konyaspor Futbol Akademisi sporcusu olarak azimle kendisini yetiştirmeye çalışan Mustafa Berzan Tekbaş'ın ölümünün ardından eldivenleri ve kalesi boş kaldı. Giydiği 30 numaralı forması da soyunma odasında askıda asılı olarak tutuluyor.

'HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORDU

Mustafa Berzan Tekbaş'ın Konya Spor Lisesi'nden itibaren beden eğitim öğretmeniliği ile akademide antrenörlüğünü yapan Mustafa Hakan Ünal, Mustafa Berzan'ın Konyaspor A takımının kalecisi olmak istediğini ve hedefleri doğrultusunda da ilerlediğini belirtti. Ünal, şunları söyledi:

"Mustafa Berzan Tekbaş, Anadolu Selçukluspor'da 10-12 yaş gruplarında bize başladı. En son, Konya Spor Lisesi'nde 3 yıl okul takımında beraberdik. Bir Türkiye ikinciliğimiz var. Geçen sene U-19 takımında kalecimizdi. İş disiplini çok iyi olan, işini çok seven, çok dürüst; takım arkadaşlarını annesinden, babasından daha çok seven birisiydi. Babası, evinin bodrumunu, onun kendisi çalışması için özel donatmıştı. Sabah, akşam çalışan, kendini bu işe adayan çok güzel bir insandı. Hedefleri vardı ve hedefleri doğrultusunda ilerliyordu. Kaza hepimiz çok üzgünüz. Kazayı haber aldıktan sonra Alanya'ya gittim O günden bugüne kadar hemen hemen her gün ailesiyle beraberdim. Konya'nın çocuğu ve Konyaspor'a aşıktı. Konyaspor'un maçlarını statta seyreder ve kaleci hocalarının videolarını izlerdi. A takımından abilerinin, hocalarını söylediklerini yerine getiren birisiydi. Biz Mustafa Berzan'dan çok umutluyduk, ileride Konyaspor'un kalesini koruyacaktı; ama bu üzücü olay yaşandı."

'DENİZE GİRMEYE KORKARDI'

U19 Takımı teknik direktörü Çağdaş Çankaya, Konyaspor Futbol Akademesi olarak, Mustafa Berzan Tekbaş'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Mustafa Berzan'ın iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Çankaya, "İyi bir oyuncumuzu kaybettik. Berzan'ın ilk lisansını alan hocasıyım. Futbola başladığı ve U19 geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Daha önce 1922 Konyaspor takımımızın alt yapısındaydı ve sonra Konyaspor'a aldık. Gelişim gösteren iyi bir kalecimizdi, hedefleri vardı. İşini çok seviyordu. İnanılmaz işine sadıktı. Bizde ondan ümitliydik ama böyle bir olayla karşı karşıya geldik. Denize girmeye korkan bir oyuncumuzdu, inanılmaz üzüntülüyüz. "diye konuştu.

'AYKUT KOCAMAN'IN ANTRENMALARINA KATILDI '

Çankaya, "U19 takımında bu yıl birinci kaleci olarak düşünüyordum. Ama olmadı. Konyaspor'da Aykut Kocaman döneminde, A takımında antrenmanlara katıldı. Onun için planladığımız süreç istediğimiz gibi gidiyordu. İlk etapta 2'inci ligdi mücadele eden 1922 Konyaspor'da profesyonel olarak oynatmayı düşünüyorduk. Ardından da zamanla Konyaspor A takımında. Bu elim kazı bizi üzdü." dedi.

Kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz de, "Genç ve yetenekli bir sporcumuzu kaybettik. Üzüntülüyüz. Mustafa, U15 yaş grubundan itibaren bizimle birlikte Konyaspor Futbol Akademisi'nde kaleci eğitimi almaktaydı. O yaş grubundan bu tarafa Konyaspor Futbol Akademisi'nde arkadaşları tarafından sevilen ve iyi diyalogu olan, hedefi olan birisiydi. Konyaspor A takımı kalecisi olup uzun süre forma giymek istediğini belirtirdi. Bu doğrultuda da çalışırdı "diye konuştu.

Takım arkadaşlarından Oğuzhan Eskiköy, Mustafa Berzan'ı 4 yıldır tanıdığını ve güzel anılar paylaştıklarını söyledi. Eskiköy, "Konyaspor'da 6'ncı yılım. Mustafa'yı 4 yıldır tanıyorum. Geçen yıl da takım arkadaşımdı. Çok karakterliydi. Konyaspor A takımında kaleci olmak istiyordu. Uzun yıllar orada kalmak istiyordu. Onunla güzel bir anımız olmuştu. Bir deplasman maçında biz 1-0 öndeydik ve son dakikalarda rakip takıp penaltı kazandı. Mustafa'da bize 'Ben kurtaracağım ve bu maçı alacağız' dedi. Penaltıyı kurtardı ve onun sayesinde maçı kazandık." dedi.

Mustafa Berzan ile hem liseden, hem de spor akademisinden arkadaş olduklarını belirten Furkan Günal, " İyi bir arkadaşımızdı. Bana veya takıma hiçbir zaman kötülüğü veya yanlışı olmadı. İyi ve kötü anılar oldu; ama hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Futboldan ve Konyaspor'dan başka bir şey düşünmezdi." dedi.

KONYA Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı

Konyaspor, Alanya, Konya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı - Son Dakika

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