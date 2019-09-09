Son Dakika Haberleri: Konya dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Konya dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

57 dakika önce

Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıKonya'nın Seydişehir ilçesinde Akçay deresine düşüp, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Akçay deresine düşüp, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenicami Mahallesi'nden geçen Akçay deresinde düşen köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleride merdiven yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeği kurtardı.

Konya dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İtfaiye, Konya, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
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