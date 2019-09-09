Konya dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıKonya'nın Seydişehir ilçesinde Akçay deresine düşüp, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
Dereye düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Akçay deresine düşüp, mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yenicami Mahallesi'nden geçen Akçay deresinde düşen köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleride merdiven yardımıyla dereye inip, mahsur kalan köpeği kurtardı.
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