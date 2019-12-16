Konya Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta - Son Dakika
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Konya Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

6 saat önce

Konya Devlet Tiyatrosu'nda 2012-2013 tiyatro sezonunda ilk kez sahnelenen Willy Russell'ın yazdığı, Mustafa Uzman'ın yönettiği "Shirley Valentine" adlı oyun 7 yıl aradan sonra tekrar Konya Devlet Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta, System.String[]

Konya Devlet Tiyatrosu'nda 2012-2013 tiyatro sezonunda ilk kez sahnelenen Willy Russell'ın yazdığı, Mustafa Uzman'ın yönettiği "Shirley Valentine" adlı oyun 7 yıl aradan sonra tekrar Konya Devlet Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşuyor.

Konya Devlet Tiyatrosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, oyunun konusu hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Evlenmiş, iki çocuk yetiştirmiş Shirley Bradshov, hayatın gündelik akışına ve belirlenmiş kalıplarına kendini bırakarak kadın kimliğinden uzaklaşmıştır. Yaşamda kendi istediği hiçbir şeyi yapamadığını fark eden Shirley, kendini keşfetmek, kendisiyle yüzleşmek ve yeniden kendi olabilmek için kocası Jane ile İtalya seyahatine çıkar. Görünürde İtalya'ya yapılan bu yolculuk aslında kendi içine yaptığı 'Shirley Valentine' olma çabasını konu almaktadır."

Konya Devlet Tiyatrosu'nda 19-20-21 Aralık tarihlerinde sahnelenecek oyunun biletlerinin Konya Devlet Tiyatrosu gişesinden ve "biletinial.com" adresinden alınabileceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:46 Kaynak: AA
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