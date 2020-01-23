Konya Devlet Tiyatrosu "Shirley Valentine" oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Konya Devlet Tiyatrosu 'Shirley Valentine' oyununu Ordu'da sahneleyecek - Son Dakika

Konya Devlet Tiyatrosu "Shirley Valentine" oyununu Ordu'da sahneleyecek

6 saat önce

Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), "Shirley Valentine" oyununu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Konya Devlet Tiyatrosu

Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), "Shirley Valentine" oyununu Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Willy Russell'in yazdığı, Ahmet Alpaslan Sağır'ın çevirdiği, Mustafa Uzman'ın yönettiği oyunda, Bengisu Gürbüzer Doğru rol alıyor.

Tek perdelik oyunun dekor tasarımını Gözde Yavuz, kostüm tasarımını Esra Selah, ışık tasarımını ise Hakan Özdemir üstleniyor.

"Shirley Valentine", Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 25 Ocak Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları, Willy Russell, Konya, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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