KONYA Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Gülcan idaresindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Gülcan, motosikletin devrilmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Motosiklette alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye tarafından söndürülen motosiklette tamamen kullanılamaz hale geldi. Gülcan'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.