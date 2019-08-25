Son Dakika Haberleri: KONYA Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

KONYA Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

Devrilen motosikletin sürücüsü öldüKonya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Serkan Gülcan (40) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 24'üncü kilometresindeki Çavuş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Gülcan idaresindeki 35 YAM 12 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Gülcan, motosikletin devrilmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı. Motosiklette alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Serkan Gülcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye tarafından söndürülen motosiklette tamamen kullanılamaz hale geldi. Gülcan'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Seydişehir, Serkan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin: Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü
Eşinin şiddetinden kaçtı, hapis hayatında ölümü bekliyor Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 18:44:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]