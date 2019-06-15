Son Dakika Haberleri: KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
Son Dakika Güncel Haber

KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü

55 dakika önce

Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.

Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:51 Kaynak: DHA
Konya, Kulu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara! Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı! Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 15:46:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]