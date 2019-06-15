KONYA Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü
55 dakika önce
Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldüKonya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan uyruklu sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:51 Kaynak: DHA
Devrilen traktörün Afgan sürücücü öldü Konya
'nın Kulu
ilçesinde şarampole devrilen traktörün Afganistan
uyruklu sürücüsü öldü.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Eslameddin (29) yönetimindeki 42 GF 187 plakalı traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.
Eslameddin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara!
Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler
Eskişehir'de otomobilde infaza 6 gözaltı!
Yaşlı kadını evinde döverek öldüren 3 kişi tutuklandı