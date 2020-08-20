Konya Dijital Gösterim Merkezi'nde basın özel gösterimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının da katkılarıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nde, basın özel gösterimi gerçekleştirildi.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda yaklaşık 900 metrekare alana kurulan gösterim merkezinde, her ay farklı gösterimler gerçekleştirilecek.

Konya Dijital Gösterim Merkezi görevlisi Emel Kocaoğlu, merkezin "360 derece görsel (ımmersıve) deneyim alanı", "dijital haritalama (mapping)", "3D teknolojisi ile yapılan hologram gösterisi" ve "bilgi ekranı" gibi bölümlerden oluştuğunu belirtti.

Merkezde ziyaretçilerin, pandemi tedbirleri kapsamında sunumlarını deneyimleyebildiğini belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"14 metre çapında bir daire içine kurulu, yüksekliği 3 metrenin üzerinde projeksiyon ekranı ile çevrili dijital gösterim merkezinin büyük alanı olan 360 derece görsel (Immersive) deneyim alanında ortalama 7 dakikalık bir gösteri sunuluyor. Katılımcı, projeyi üçüncü bir şahıs gibi izlemek yerine, 360 derece lazer projeksiyonlarla yansıtılan gösterinin bir parçası oluyor. İzleyiciler bu bölümde, '30 Ağustos Zafer Bayramı' temasıyla hazırlanan 'Büyük Taarruz'u üç boyutlu olarak izliyor."

Dijital Gösterim Merkezi'ne giren bir katılımcının, üç boyutlu hologram gösterisini deneyimleyerek, diğer yandan projeksiyon ekranından da gösterim hakkında bilgi edinebildiğini aktaran Kocaoğlu, "Burada izleyiciler, 86 yıl sonra tekrar ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hakkında film çalışmasını projeksiyon ekranında izlerken diğer yandan da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hologram şovunu takip edilebiliyor." dedi.

Kocaoğlu, Türkiye'nin yatırımlarının, küresel ve bölgesel olarak başarılarının, katılımcılara doğru ve etkin biçimde merkezin son gösteri alanı olan "Bilgi Ekranı"nda anlatıldığını vurguladı.

İletişim Başkanlığı'nın, Dijital Gösterim Merkezlerini başta Konya olmak üzere Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da faaliyete geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.

Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda yer alan Dijital Gösterim Merkezi, hafta içi ve hafta sonu, 12.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.